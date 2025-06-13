"Чорне золото" подорожчало через ризики з поставками, а золото всього за 56 доларів від рекорду.

У п'ятницю, 13 червня, ціни на нафту підскочили на 14% через удари Ізраїлю по Ірану. Це призвело до різкого загострення на Близькому Сході і викликало побоювання з приводу перебоїв у постачанні нафти.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5,43 долара до 74,79 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 5,55 долара до 73,59 долара за барель.

При цьому золото піднялося до 3444,06 долара за унцію, наблизившись до рекордного квітневого максимуму в 3500,05 долара.

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Водночас Ф'ючерси на індекс S&P E-mini в США впали на 1,6%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 1,7%. Ф'ючерси на пан'європейський індекс STOXX 50 впали на 1,7%.

Ізраїль заявив, що завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військових командирах на початку тривалої операції, спрямованої на запобігання створенню Тегераном атомної зброї.

"Це значно підвищило геополітичну невизначеність і вимагає від нафтового ринку врахування більш високої премії за ризик у зв'язку з будь-якими потенційними перебоями в поставках", - заявили аналітики ING.

Старший аналітик MST Marquee з енергетики Сол Кавонік заявив, що конфлікт має загостритися до такої міри, що Іран завдасть удару у відповідь по нафтовій інфраструктурі в регіоні, перш ніж це істотно вплине на постачання нафти. За його словами, у крайньому разі Іран може перешкоджати постачанню до 20 мільйонів барелів нафти на день, атакуючи інфраструктуру або обмежуючи прохід через Ормузьку протоку.

"Іран оголосив надзвичайну ситуацію і готується до заходів у відповідь, що підвищує ризик не тільки збоїв, а й поширення конфлікту на інші сусідні нафтовидобувні країни. Хоча Трамп продемонстрував небажання брати участь, залучення США може ще більше посилити побоювання", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту знизилися 12 червня після зростання напередодні, оскільки учасники ринку оцінювали рішення США вивести персонал з Близького Сходу через зростання напруженості у відносинах з Іраном.

У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала удару по ядерних об'єктах в Ірані. Під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон сподівається повернутися за стіл переговорів.

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