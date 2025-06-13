За попередніми оцінками, перший удар став несподіванкою для Ірану як за масштабом, так і за географією.

ЦАХАЛ завдав удару по ядерній програмі та потенціалу далекобійних ракет іранського режиму. У рамках першого удару було атаковано десятки військових об'єктів у різних районах Ірану.

Зокрема, під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти.

ЦАХАЛ пояснив, що розпочав операцію через те, що Іран прискорює розробку ядерної зброї та має вже достатню кількість збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб лише за кілька днів.

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Крім того, від Ірану виходить ракетна загроза. Країна володіє тисячами балістичних ракет, і в найближчий рік планує потроїти цей арсенал.

"Це являє собою екзистенційну загрозу, навіть незалежно від ядерної. Ми перебуваємо в стратегічному вікні можливостей. Пройдено точку неповернення - іншого вибору, окрім як діяти зараз, немає", - зазначили в ЦАХАЛі.

Операція ізраїльської армії проти Ірану триватиме щонайменше кілька днів, включно з можливими масивними іранськими ударами у відповідь.

За попередніми оцінками, перший удар став несподіванкою для Ірану як за масштабом, так і за географією.

Заява влади Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр-міністр також прокоментував операцію проти Ірану. За його словами, удар було завдано по серцю іранської ядерної програми.

"Ми націлилися на головний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі. Ми також завдали удару по серцю іранської програми зі створення балістичних ракет", - сказав він і додав, що військові також завдали удару по іранських учених-ядерниках.

За словами Нетаньяху, операція "триватиме стільки днів, скільки потрібно для усунення загрози" з боку Ірану.

Що говорять в Ірані

Тим часом іранські державні ЗМІ повідомили, що Ізраїль ударив по житлових районах Тегерана та інших міст. Іранські ЗМІ також написали, що під удар потрапила штаб-квартира Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) у столиці країни.

Джерело Reuters в Ірані повідомило про вибухи в районі заводу в Натанзі. Високопоставлений іранський чиновник також повідомив агентству, що керівництво країни проводить екстрену нараду.

За даними іранських ЗМІ, польоти в міжнародному аеропорту Тегерана припинено.

Що говорить Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон сподівається на дипломатичне врегулювання і закликав Ізраїль не завдавати удару по Ірану.

За його словами, "досить хороша" угода щодо іранської ядерної програми близька, але удар Ізраїлю по Ірану може знищити шанси на її досягнення

"Я не хочу, щоб вони вступали в конфлікт, оскільки, на мою думку, це все зіпсує", - висловив свою думку Трамп.

Джерела видання Axios заявили, що США говорили Ізраїлю, що не братимуть безпосередньої участі в ударах. Після початку ізраїльських ударів держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Ізраїль поінформував США про удари по Ірану "з метою самооборони".

За даними CNN, наразі Трамп збирає екстрену нараду своєї адміністрації у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході.

Ситуація на Близькому Сході

Учора вранці з'явилася інформація про те, що Ізраїль готується завдати ударів по Ірану. Через це США евакуюють посольства.

Ізраїль активізував свої дії на тлі даних про те, що Білий дім веде переговори з Тегераном щодо дипломатичного врегулювання іранської ядерної програми. Однак, на думку Ізраїлю, деякі положення потенційної угоди - зокрема дозволене збагачення урану - є неприйнятними.

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