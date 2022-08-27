Під час дії воєнного стану та у відновлювальний період підприємці отримують максимально сприятливі умови для інвестування.

Уряд схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю і для початку будівництва при реалізації проектів, спрямованих на відновлення економіка.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, під час дії воєнного стану та у відновлювальний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до переліку проектів відновлення економіки, отримують максимально сприятливі умови для інвестування.

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Це, зокрема: скорочення термінів набуття прав на земельну ділянку – з 18 до 3 місяців, право на земельну ділянку буде купуватися без аукціону, без документації із землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки, встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та виду функціонального призначення території.

Міністерство також повідомляє, що проектування об'єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.

Проектом відновлення вважатиметься проект, що має вартість від 500 тисяч євро, спрямований на будь-яку сферу промисловості (за винятком діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).

Для його включення до переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.

Законопроект незабаром буде зареєстрований у парламенті.

"Наша мета - після завершення бойових дій максимально швидко повернутися до довоєнного стану економіки. Таким чином будемо мати вихідну точку для подальшого зростання. Нам слід в найкоротші терміни відновити інфраструктуру, відновити втрачені та створити нові виробництва. Закон про швидкі інвестиції передбачає такі зміни в законодавстві, щоб в Україні можна було максимально швидко і без зайвої бюрократії будувати промислові підприємства з нуля. Таким чином ми плануємо якомога сильніше розвинути переробну промисловість", - прокоментувала рішення уряду перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Війна в Україні:

За прогнозами Міністерства економіки, через війну економіка України до кінця року може впасти на 35-40%.

Станом на 21 серпня 2022 року прямі втрати української економіки через війну зросли до $113,5 мільярда.

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