Міністр економіки наголошує на важливості втримання макроекономічної стабільності, а також пошуку шляхів для стимулювання економічної активності.

За прогнозами Міністерства економіки, через війну економіка України до кінця року може впасти на 35-40%.

Про це в ефірі телемарафону повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала Свириденко.

За її словами, наразі важливо втримати економічну і макроекономічну стабільність, а також шукати шляхи для стимулювання економічної активності. Зокрема, слід надавати сприяння підприємствам, які працюють, мають штат, ринки збуту, які змогли перелаштуватися, щоб вони продовжували активно працювати.

"Ми розробляємо зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства, які знаходяться в прифронтових областях і активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися. Другий запит бізнесу - щодо можливості для експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон... Також це релокація підприємств. Нам максимально важливо зберегти вже діючий бізнес. Також дерегуляція, яка має бути масштабною... Як уряд ми маємо зробити все можливе, щоб спростити для бізнесу його діяльність, прибрати зайві процедури й надати можливість їм максимально вільно функціонувати", - додала Свириденко.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом НБУ, реальний ВВП України цього року скоротиться на третину. Інфляція прискорюватиметься та сягне 31%, її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

У 2023 році за умови зниження ризиків безпеки очікується повернення економіки до зростання завдяки пожвавленню споживчого попиту, налагодженню технологічних і логістичних процесів, поновленню інвестиційної діяльності, зокрема завдяки перспективам євроінтеграції.

Вас також можуть зацікавити новини: