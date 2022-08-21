Економісти також займаються розробкою проекту "Росія заплатить", який стосується післявоєнного відновлення.

Прямі втрати української економіки через війну зросли до $113,5 мільярда.

Про це повідомив керівник проектів з підтримки реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефьодов в ефірі загальнонаціонального марафону.

За його словами, ще один напрямок досліджень – потреби в післявоєнній відбудові. Цим займаються розробники проекту "Росія заплатить", для якого всі бажаючі можуть надати дані про завдані російськими окупантами збитки.

"Наступна стадія, до якої ми готуємося... плануємо викладати фотографії, як цей об'єкт вже відновлюється. І бажано, щоб це відновлення відбувалося на якісно новому технічному рівні", – підкреслив Нефьодов.

Він додав, що зараз активно аналізуються зібрані за допомогою БПЛА і супутників знімки руйнувань і пошкоджень української інфраструктури. Це робиться для того, щоб зафіксувати завдані збитки і запропонувати комплексні рішення по відновленню пошкоджених міст.

Як раніше повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства економіки, через війну економіка України до кінця року може впасти на 35-40%.

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