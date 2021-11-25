Наразі центральний апарат бюро сформовано на 30% від граничної кадрової чисельності. Це дає можливість запустити аналітичну та правоохоронну функції.

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про запуск роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", - йдеться у документі.

Читайте такожУ Раді громадського контролю при Бюро економічної безпеки розповіли про головні завдання та цілі нового органуВодночас на сайті БЕБ зазначили, що цим розпорядженням Кабмін дав старт офіційному початку діяльності відомства.

Наразі центральний апарат бюро сформовано на 30% від граничної кадрової чисельності. Це дає можливість запустити аналітичну та правоохоронну функції.

"Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень", - зазначають в БЕБ.

Бюро економічної безпеки: що необхідно знати

28 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Очікувалося, що БЕБ запрацює 25 вересня.

Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

14 вересня 2021 року директор новоствореного органу Вадим Мельник заявив про те, що БЕБ почне працювати у листопаді 2021 року.

Також повідомлялося, що директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник на своїй посаді отримуватиме близько 120 тисяч гривень.

Автор: Марта Гичко