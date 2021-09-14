БЕБ має розпочати роботу наприкінці листопада.

Директор новоствореного органу Бюро економічної безпеки Вадим Мельник на своїй посаді отримуватиме близько 120 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

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"Мені відомо приблизний розмір моєї зарплати - це понад 120 тисяч гривень", - зазначив Мельник.

При цьому він додав, що це без урахування премій, адже було поставлено завдання - не закладати керівникам премії, поки не буде продемонстрований ефективний результат роботи.

Бюро економічної безпеки: що необхідно знати

28 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Очікувалося, що БЕБ запрацює 25 вересня.

Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

14 вересня 2021 року директор новоствореного органу Вадим Мельник заявив про те, що БЕБ почне працювати у листопаді 2021 року.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Автор: Богдан Слуцький