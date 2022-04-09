Уряд Канади виділить на підтримку України 1,5 млрд канадських доларів.
Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, сьогодні Кабмін затвердить проект угоди щодо залучення пільгового фінансування від уряду Канади в розмірі 500 млн канадських доларів.
"Кошти підуть в бюджет для фінансування першочергових потреб армії та наших людей", - сказав він.
Також він нагадав, що Міжнародний валютний фонд схвалив створення спеціального рахунку для направлення прямої фінансової допомоги країн-донорів на допомогу Україні. За словами прем'єра, Уряд Канади першим спрямує 1 млрд канадських доларів через цей рахунок.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що держава створила необхідні умови, аби бізнес починав працювати.
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