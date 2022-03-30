Зокрема, у Палаті громад підтримали відповідний звіт Постійного комітету з питань громадянства та імміграції.

У Палаті представників (нижня палата парламенту Канади) закликали канадський уряд запровадити безвізовий режим для українських громадян.

Про це свідчить повідомлення на сторінці Палати представників Канади у Twitter.

Зокрема, "за" відповідний звіт Постійного комітету з питань громадянства та імміграції проголосували 175 депутатів, "проти" - 154 депутати. Таким чином, звіт було схвалено.

На сайті Палати громад зазначається, що у звіті засуджується необґрунтована і неспровокована атака на Україну, яка була здійснена за наказом російського президента Володимира Путіна, що є явним порушенням міжнародного права.

Також висловлюється заклик до уряду Канади підтримати українців та інших людей, які проживають в Україні та які постраждали від війни, і забезпечити підготовку оброблення імміграційних заявок на терміновій основі.

Крім того, до уряду Канади висловлюється заклик "запровадити безвізовий режим з України в Канаду, зокрема, швидку видачу електронних дозволів на здійснення поїздок".

Безвіз з Канадою: що відомо

Раніше Україна і Канада створили робочу групу з питань мобільності та провели її установче засідання. Вона має стати новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Українська сторона зацікавлена в укладенні двосторонньої угоди з Канадою про молодіжні обміни.

У 2020 році президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо висловлював сподівання на зрушення у процесі лібералізації візового режиму з Канадою.

У 2015 році Канада почала видавати українцям багаторазові візи терміном дії 10 років. 30 березня 2018 року в канадському уряді заявили, що Україна не відповідає необхідним критеріям для запровадження безвізового режиму.

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