Азарт в законі. Хто виграє від легалізації грального бізнесу в Україні

Самісінький центр Києва. Готель «Дніпро». Ще донедавна державна будівля тепер у приватних руках. І це - наочний приклад перших результатів легалізації азартного ринку.

Коли готель тільки виставили на аукціон, експерти пророкували, що продадуть його десь за 14 мільйонів доларів. Але як тільки прийняли закон про легалізацію ігорного бізнесу, ціна цього активу стрімко злетіла у декілька разів. Його купують за більш ніж мільярд гривень. Тобто 40 мільйонів доларів.

«Якщо говорити просто про актив готель «Дніпро», він стільки не вартує. Але за рахунок того, що був прийнятий цей закон, і є приблизні плани інвесторів там розмістити казино, це одне з найкращих у місті Києві», - розповідає «Грошам» віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

Перевіряємо у реєстрі і бачимо, що фірма, яка запропонувала найбільшу ціну й виграла, – це ТОВ «Смартленд». Одним із засновників якої ще донедавна був Ванхапелто Петтері, відомий гравець у покер. Збіг обставин?

«Аукціон був фактично по датах прив’язаний до легалізації ігрового бізнесу. І їм для такої коштовної інвестиції необхідно було убезпечити себе за рахунок прийняття закону про легалізацію», - розповідає про «нюанси» угоди редактор сайту «Наші Гроші» Юрій Ніколов.

Чиї ще «коштовні інвестиції» закладені у новий закон? Яким тепер буде офіційний азартний бізнес? Давайте розбиратися.

Насправді тіньовий ринок нікуди не дінеться. Фактично новий законопроект його, навпаки, узаконює. Як так? Все дуже просто: спеціальна онлайн система, яка і має контролювати весь бізнес, обіг коштів, ставки, сплату податків... її просто поки що не існує. Створити її планують аж через два роки.

«Тобто закон приймається до того, як були створені умови, щоб він реально міг запрацювати», - підкреслює керівник напрямку адвокатування комунікаційної платформи «Ліга антитрасту» Галина Верцімаха.

А, значить, до цього моменту – гуляй душа. Працюй, хто хоче і як хоче. Звичайно, попередньо «підстеливши собі соломки» і домовившись, з ким треба.

«Два роки може діяти все те, що є зараз на вулицях. Бо не підключений до системи – держава тебе не бачить. А корумповані поліціянти вже давно знайшли спільну мову з гральним бізнесом», - каже Юрій Ніколов.

Але ж нічого не буває просто так. Значить, такі правки у законі комусь вигідні? «Відомий факт, що це питання було пов’язано із прізвищем Баума, який лобіював прийняття цього проекту закону, брав безпосередню участь у підготовці окремих положень», - нагадує Галина Верцімаха.

Ім’я Бориса Баума пересічному українцю ні про що не скаже. А от у сфері грального бізнесу він - персона козирна, відома скандалами навколо нього і неабиякою зацікавленістю у цьому бізнесі.

«У нього є зв’язки із російськими не дуже чесними групами впливу. Я була на робочих групах дуже багато разів і багато разів я бачила там і Бориса Баума, який реально був присутнім і консультував», - розповідає «Грошам» голова громадської організації з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні Олена Мочалова.

Латвійця Бориса Баума називають тіньовим спікером між Банковою, гральним ринком та депутатами. Сам він себе скромно називає позаштатним радником заступника голови офісу президента.

«Президент Зеленський подарував йому громадянство, як тільки його прізвище стало фігурувати одним з фаворитів на зайняття цієї посади. Зараз він мов би знаходиться під патронатом Кирила Тимошенка, голови офісу президента», - каже Юрій Ніколов.

Саме Кирило Тимошенко курує «гральне питання». І навіть не приховує своїх симпатій і довіри до Бориса Баума. Тож не дивно, що саме Бауму пророкують очолити спеціальну комісію - новий орган контролю за всім гральним бізнесом в Україні. Комісію, яка майже самостійно буде вирішувати долю всіх казино та гральних залів країни.

«Там дуже широкі повноваження. Фактично, він може закрити будь-який гральний заклад. Або не закрити… Або хоче – частину закрив, хоче - не частину», - застерігає народний депутат, перший заступник фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Комісія, яка потенційно може стати «кришею» всього азарту ринку і той, хто отримає її під свій контроль, контролюватиме весь ринок.

За словами Юрія Ніколова, Борис Баум раніше був пов'язаний з компанією по гральному бізнесу в Москві. Чи значить це, що російський гральний бізнес може повернутися в Україну? В законопроекті чітко прописано – бізнесу країни-агресора тут не місце. Куди будуть вести всі ниточки, хто кінцевий бенефіціар чи інвестор – мають контролювати правоохоронці, яким за кришування цього бізнесу тепер прописана окрема сувора відповідальність.

«Вони можуть отримати від 6-10 років позбавлення волі», - каже віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

Казино мають право відкривати лише у п'ятизіркових готелях. А зали гральних автоматів у готелях 3,4 і 5 зірок. Або спеціальних гральних зонах.

«Якщо говорити про казино в місті Києві, то на один рік вартість ліцензії буде коштувати біля двох млн доларів, і якщо говорити про інші регіони – то десь мільйон доларів», - розповідає Євченко.

І тут, схоже, знову прорахунок. Вартість ліцензії, тобто вхідного квитка на ринок, визначили. А от податки – ні. Тобто цей багатомільйонний, поки ще кримінальний бізнес не сплачуватиме податків.

«Влада пішла на інші кроки – окей, ми вартість ліцензії знижуємо, але до оподаткування вона буде втричі більше, а оподаткування буде колись. Ну, це – не правильно. Бо фактично, нехай, ви купили ліцензію за мільйон, ви ж ці гроші відіб’єте дуже швидко у гральному бізнесі, коли у вас немає оподаткування», - обурюється Ярослав Железняк.

І все це, знову ж таки, поки не запрацює система онлайн контролю. А як немає оподаткування і контролю – це відкриває широкі горизонти для нових маніпуляцій. Приміром, відмивання коштів.

«Якщо ти хочеш десь втопити свої кошти, або їх вибілити, легалізувати, навіщо йти у офшорну зону, якщо можна в Україні і податки не платити. Виграв в казино і «до побачення». Будь-який чиновник може прийти і сказати, що я виграв свої півтора мільйони доларів в рулетку у казино», - вважає Олена Мочалова.

Нічого не нагадує? Так вже вигравав голова Радикальної партії Олег Ляшко…

Фінального тексту законопроекту ще ніхто не бачив. А правок до нього було близько 3,5 тисяч. Тому, цілком можливо, що народні обранці й самі здивуються, що вони, в решті-решт, проголосували і хто насправді від цього виграє.

Омріяний легальний азартний бізнес можливий лише за умови, коли всі гравці ринку і ті, хто їх контролює, дотримуватимуться правил. А ми добре знаємо, що цей бізнес завжди був з кримінальним присмаком. І тут діє лише одне правило – «казино завжди виграє». Скільки б тузів не було у вашій колоді.

Анна Чайка