У грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше тепла, ніж у листопаді.

Вартість опалення у столиці в грудні порівняно з листопадом збільшилася на 18,5%, до 26,8 грн за квадратний метр через зниження температури.

Про це повідомила прес-служба комунального підприємства "Київтеплоенерго" в Facebook.

Відзначається, що в грудні столичні багатоповерхівки спожили на 16% більше тепла, ніж у листопаді.

При незмінному тарифі основним фактором зростання обсягів споживання тепла стало зниження температури зовнішнього повітря. За даними Укргідрометцентру, в Києві середньомісячна температура в грудні 2021 року склала -1,6°С.це на 6,4°с нижче в порівнянні з листопадом (+4,8°С).

"Через зниження температури в грудні споживання тепла будинками збільшилося на 16%, а середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн за кв.м. тоді як у листопаді — 22,6 грн за кв. м", - повідомили в компанії.

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Прес-служба пояснила, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Також "Київтеплоенерго" зазначає, що в будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, жителі заплатили за опалення в грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках — близько 21 грн за кв. м.

Різниця в тарифах:

Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

"Різниця між ринковими тарифами на тепло і гарячу воду і тими, за якими платили громадяни - це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - прокоментував це рішення глава уряду Денис Шмигаль.

24 вересня 2021 року Шмигаль заявив про те, що Кабмін компенсує тепловикам різницю в тарифах.

Тарифи на опалювальний сезон:

12 жовтня 2021 року мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради, згідно з яким тарифи на опалення і гарячу воду для населення в новому опалювальному сезоні повинні бути не вище тарифів, що діяли на початку цього року. Цим же рішенням збільшено на 2 млрд грн розмір статутного капіталу "Київтеплоенерго".

Водночас для деяких категорій споживачів у столиці тарифи на тепло і гарячу воду виросли.

2 грудня у Києві зменшили вартість теплопостачання для мешканців 462 багатоквартирних будинків, які на той момент не уклали договори про надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством. Збитки КП "Київтеплоенерго" у зв'язку з цим рішенням будуть компенсовані з міського бюджету.

Клієнти "Київтеплоенерго" у грудні отримали платіжки, в яких з'явилися нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання.