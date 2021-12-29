Первинне і кінцеве споживання електроенергії в Україні має скоротитися на 22,3% і 17,1% відповідно.

Уряд України затвердив Національний план дій щодо енергоефективності на період до 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 29 грудня, на своєму засіданні.

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Національний план дій з енергоефективності спрямований на досягнення національної мети: первинне і кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році має скоротитися на 22,3% і 17,1% відповідно.

"Первинне і кінцеве споживання в Україні не повинно перевищувати 91,5 млн тонн і 50,5 млн тонн нафтового еквівалента. Тобто первинна - це неперероблена енергія, так звана, Нафта, газ, вугілля, а кінцева – це спожита енергія", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, важливим елементом плану є скорочення викидів вуглецю на 56,6 млн тонн.

Заходи з енергоефективності стосуватимуться будівель, бюджетного сектору, промисловості, транспорту та енергетики, і розпочнуться у 2022 році.

"Велика термомодернізація":

1 грудня 2021 року під час щорічного послання в залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році почнеться масштабна програма "велика термомодернізація", що дозволить застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Реалізація програми президента Володимира Зеленського з термомодернізації багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень дозволить скоротити споживання газу в Україні на 30-40%.