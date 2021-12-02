У зазначених будинках власники квартир не встигли укласти договори про надання комунальних послуг.

У Києві зменшили вартість теплопостачання для мешканців 462 багатоквартирних будинків, які досі не уклали договори про надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством.

Як повідомляється на сайті київської влади, сьогодні Київрада внесла зміни до рішення "Про проходження опалювального сезону 2021-2022 року в місті Києві", включивши вказані 462 будинки до переліку споживачів, для яких протягом опалювального періоду 2021-2022 року КП "Київтеплоенерго" застосовуватиме тариф на теплову енергію, який застосовувався у минулому році.

Як пояснив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", за рішенням співвласників багатоквартирного будинку з виконавцем відповідної комунальної послуги укладається договір про надання комунальних послуг.

"Наразі в Києві налічується 462 будинки, де ще не відбулися зміни в частині обрання співвласниками договірних моделей за кожним видом комунальних послуг. Мешканців цих будинків неможливо у стислі терміни перевести на індивідуальні або колективні договори про надання комунальних послуг, оскільки у КП "Київтеплоенерго" не надійшло необхідної інформації з метою проведення коректних нарахувань", – зазначив Бондаренко.

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Він повідомив, що в зазначених вище житлових будинках теплопостачання здійснюється на підставі договорів про постачання теплової енергії у розмірі від 2099,52 грн до 2381,54 грн із ПДВ залежно від витрат на утримання та ремонт центральних або індивідуальних теплових пунктів, що є непосильним для деяких представників територіальної громади.

За словами Бондаренка, збитки КП "Київтеплоенерго" у зв’язку з цим рішенням буде компенсовано з міського бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило, що тарифи на тепло для населення столиці в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться незмінними.

Водночас для деяких категорій споживачів у столиці тарифи на тепло й гарячу воду зросли.

Автор: Інна Андаліцька