Інфляційний тиск в РФ посилюється.

На тлі того, що минулого тижня російський рубль обвалився до 100 одиниць за долар, рада директорів "Банку Росії" на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

Як повідомляють росЗМІ, дане рішення ухвалено "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності". Рубль після рішення ЦБ остаточно перейшов до зниження: долар вище 98 рублів, юань близько 13,4 рубля, євро вище 107 рублів.

"Інфляційний тиск продовжує посилюватися. За оцінкою на 7 серпня, показник річної інфляції збільшився до 4,4%. При цьому поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. В середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність склав 7,6% в перерахунку на рік. Такий же показник базової інфляції збільшився до 7,1%", - йдеться в офіційному прес-релізі.

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Крах російської валюти

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року російський рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів. Євро станом на 20:24 за Києвом коштував 109,64 рубля.

Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. При цьому падіння валюти триває.

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