Рубль після рішення ЦБ остаточно перейшов до зниження / фото ua.depositphotos.com

На тлі того, що минулого тижня російський рубль обвалився до 100 одиниць за долар, рада директорів "Банку Росії" на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

Як повідомляють росЗМІ, дане рішення ухвалено "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності". Рубль після рішення ЦБ остаточно перейшов до зниження: долар вище 98 рублів, юань близько 13,4 рубля, євро вище 107 рублів.

"Інфляційний тиск продовжує посилюватися. За оцінкою на 7 серпня, показник річної інфляції збільшився до 4,4%. При цьому поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. В середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність склав 7,6% в перерахунку на рік. Такий же показник базової інфляції збільшився до 7,1%", - йдеться в офіційному прес-релізі.

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Крах російської валюти

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року російський рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів. Євро станом на 20:24 за Києвом коштував 109,64 рубля.

Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. При цьому падіння валюти триває.

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