За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, російський рубль увійшов до першої трійки найслабших валют світу та лідирує за волатильністю.

Як повідомляє Bloomberg, валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%, євро - 73%. Зараз банки в середньому пропонують понад 97 рублів за 1 долар і понад 107 рублів за євро. При цьому падіння валюти триває.

"Рубль ослаб на 23% по відношенню до долара в цьому році, що поставило його в трійку найгірших показників ринків, що розвиваються з турецькою лірою і аргентинським песо", - йдеться в матеріалі.

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Станом на 16:40 за Києвом за один долар давали 98,10 руб. Як йдеться в матеріалі: "Рубль наближається до 100 за долар. Це рівень, який востаннє спостерігався протягом першого місяця після того, як Путін віддав наказ про вторгнення в Україну".

У Центробанку агресора заявили, що падіння російської валюти пов'язане зі скороченням експорту і одночасним розширення імпорту. Як йдеться в матеріалі, валюта агресора впала в ціні майже вдвічі в порівнянні з торішнім піком контролю над капіталом на тлі збільшення державних витрат, падіння доходів від енергетики і прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Крах російської влюти

Рівно через рік після вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2023 року російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців.

6 квітня 2023 року вперше за рік російський рубль впав до рекордного мінімуму. Було зафіксовано найбільше падіння валюти агресора з квітня 2022 року.

7 квітня 2023 року російський рубль пробив річний мінімум.

Станом на 29 червня 2023 року невдалий заколот Пригожина обрушив російський рубль до історичного мінімуму. Курс долара піднявся до позначки 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року.

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