Станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів.

Російський рубль продовжує падіння і станом 12 серпня він перетнув тризначну позначку.

Як повідомляє Googl Фінанси, станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів. Євро станом на 20:24 за Києвом коштував 109,64 рубля.

Більше падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Відео дня

Обвал російського рубля

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

Валюта країни-агресора, за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру. При цьому падіння валюти триває.

У Центробанку агресора заявили, що падіння російської валюти пов'язане зі скороченням експорту і одночасним розширення імпорту. Валюта агресора впала в ціні майже вдвічі в порівнянні з торішнім піком.

Цікаво, що на тлі катастрофічного падіння російської валюти, глава уряду РФ Михайло Мішустін заявив про "зростання економіки країни-агресора". "Важливо зберегти високі темпи зростання", - зазначив Мішустін.

Вас також можуть зацікавити новини: