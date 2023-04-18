Запобіжний захід включав також внесення підозрюваним 230 млн грн застави, але кошти в повному обсязі на цей час ще не внесені.

Колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, ще на два місяці подовжили дію запобіжного заходу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, посилаючись на рішення судді ВАКС від 17 квітня.

Йдеться про подовження терміну дії обов'язків, покладених на підозрюваного, а саме:

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- з'являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора та до суду;

- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти прокурора, детектива або суд щодо зміни свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з певним колом свідків у справі;

- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що відповідно до постанови апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

"Попри те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня, воно станом на сьогодні не виконано - кошти в повному обсязі не внесені", - зазначили в САП.

Справа Коболєва

За даними слідства, протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 млн 250 тис. 410 грн.

Адвокати Коболєва наполягають на тому, що особисто він не ухвалював рішень про виплату собі та іншим 40 працівникам премій, оскільки це рішення було за Наглядовою радою "Нафтогазу".

Також захист Коболєва апелює до того, що премії Коболєв та інші співробітники отримали в 2017-2018 роках, а норма про обмеження умов оплати праці, яка поширює свою дію на наглядові ради підприємств з державною часткою, з'явилася лише в 2020 році.

Сторона захисту долучила до матеріалів провадження лист Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу" з грудня 2017 по вересень 2021 року та ухвалювала рішення про виплату премії Коболєву. У ньому Споттісвуд зазначає, що наглядова рада повністю усвідомлює ухвалене рішення і бере за нього повну відповідальність на себе.

19 січня колишньому голові правління НАК" Нафтогаз України " Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

23 січня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про утримання Коболєва під вартою.

31 січня прокурори оскаржили рішення ВАКС, а 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229,248 млн грн.

Станом на 7 березня 2023 року екс-голова "Нафтогазу" Коболєв не вніс призначену судом заставу.

14 березня суддя ВАКС до раніше покладених на підозрюваного обов'язків додала новий-носіння електронного засобу контролю.

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