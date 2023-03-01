Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу стосовно екс-голови правління "Нафтогазу".

Апеляційний суд застосував до екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. "1 березня 2023 року, заслухавши доводи сторін, Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та постановила нову, відповідно застосувавши до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн", - інформує САП.

Крім того, на підозрюваного покладено такі обов’язки:

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прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За ухвалою суду підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Термін дії обов’язків – 2 місяці.

Справа Андрія Коболєва

19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 млн 250 тис. 410 грн.

23 січня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою Коболєва, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем через отримані у 2018 році премії.

Прокурори просили застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 365 млн грн, однак суддя відмовив у задоволенні вищезгаданого клопотання.

Водночас адвокати юридичної компанії "Міллер", яка захищає інтереси Коболєва, наголосили, що підозра є безпідставною, а ризики його ймовірного переховування є не доведеними.

Адвокати зазначають, що Коболєв особисто не ухвалював рішень щодо виплати собі та іншим 40 працівникам премій, адже це рішення було за наглядовою радою "Нафтогазу".

Крім того, премії Коболєв та інші співробітники отримали у 2017-2018 роках, а норма про обмеження умов оплати праці, яка поширює свою дію на наглядові ради підприємств з державною часткою, з’явилася лише у 2020 році.

Також захисники додали, що Коболєв сам повернувся до України та не планує переховуватися, а також не зможе вплинути на свідків чи знищити якісь документи, перебуваючи не під вартою, адже вже не працює у "Нафтогазі".

Крім того, сторона захисту долучила до матеріалів провадження лист Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу" з грудня 2017 по вересень 2021 року та ухвалювала рішення щодо виплати премії Коболєву.

У ньому Споттісвуд вказує, що наглядова рада повністю усвідомлює ухвалене рішення та бере за нього повну відповідальність на себе.

31 січня 2003 року у САП повідомили, що прокурори оскаржили рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу до екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

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