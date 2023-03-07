1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229,248 млн грн.

Екс-голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв не вніс призначену судом заставу.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229,248 млн грн.

"Згідно з рішенням суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, і зобов'язувався повідомити про це детективу/прокурору. Однак станом на 07.03.2023 інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У САП також зазначили, що рахунки Коболєва суд не заарештовував у цьому кримінальному провадженні.

"Також зараз з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні у нього фінансові активи", - додали в прокуратурі.

Однак, як стверджує сам Коболєв у Facebook, його рахунки із грудня заблоковані.

Справа Коболєва

За даними слідства, протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 млн 250 тис.410 грн. Однак адвокати Коболєва наполягають на тому, що особисто Коблев не приймав рішень щодо виплати собі та іншим 40 працівникам премій, оскільки це рішення було за наглядовою радою "Нафтогазу".

Також захист Коболєва апелює до того, що премії Коболєв та інші співробітники отримали в 2017-2018 роках, а норма про обмеження умов оплати праці, яка поширює свою дію на наглядові ради підприємств з державною часткою, з'явилася лише в 2020 році.

19 січня правоохоронці повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем.

23 січня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про утримання під вартою Коболєва. Прокурори оскаржили рішення ВАКС.

1 березня 2023 року Апеляційний суд застосував до екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави.

Вас також можуть зацікавити новини: