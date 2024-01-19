Санкції можуть включати додаткові списки осіб в рамках обмежень проти Москви.

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який він планує затвердити до 24 лютого - другої річниці вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням. Зазначається, що потенційні заходи можуть включати додаткові списки, додаткові торговельні обмеження та припинення подальшої здатності Москви обходити санкції Євросоюзу як через треті країни, так і через компанії в ЄС.

"Можливі санкції обговорювалися в середу на зустрічі послів країн-членів блоку, де країни-члени торгувалися, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти згоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів. Також тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновити поточний механізм фінансування, відомий як Європейський фонд миру (EPF)", - пише видання.

Bloomberg додає, відповідно до EPF, країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки держав-членів.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надавати Фонду щорічний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, однак ця пропозиція не отримала консенсусу серед держав-членів. Офіційні особи незабаром нададуть новий документ з іншими варіантами.

Що відомо про останній пакет санкцій ЄС проти Росії

18 грудня 2023 року Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей.

Як вказував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, в рамках 12-го пакету санкцій ЄС запропонував потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. "Наше послання зрозуміле: ми залишаємося непохитними в нашій прихильності до України і продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", - казав він.

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