Під обмеження потрапили півсотні фізичних осіб та понад 130 компаній.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження нових санкцій проти осіб та компаній, які діють на шкоду інтересам України. Відповідні укази очільника держави опублікував Офіс президента.

Загалом під нові обмеження потрапила 51 фізична особа. Окрім громадян Росії у списку також є громадяни України, Латвії, Кіпру та Великої Британії. Деякі з них мають паспорти одразу двох країн.

Крім того санкції накладено на 134 компанії. Переважна більшість походять з території РФ, але також є і ті, що працюють на окупованій території України – в Криму.

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До усіх фігурантів санкційного списку застосовуються вже звичні обмеження – блокування активів на території України, заборона торговельних операції та транзит ресурсів країною, анулюються ліцензії тощо. Для фізичних осіб, що не є громадянами України, забороняється в’їзд на українську територію.

Санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, у п’ятницю Білий дім опублікував указ Байдена , що дозволяє застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом. Таким фінустановам буде відмовлено в доступі до фінансової системи США. Американська влада зможе заборонити відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно.

Також ми розповідали, що Індія раптово припинила приймати танкери з російською нафтою. Це сталося після запровадження Вашингтоном низки санкцій проти танкерів, що возять російську нафту в обхід санкцій.

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