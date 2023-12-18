Запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, заборону на російські алмази та унеможливлено обхід обмежень цін на російську нафту.

Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей, повідомляє Рада ЄС.

"У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше послання зрозуміле: ми залишаємося непохитними в нашій прихильності до України і продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Заборона на російські алмази

ЄС вводить заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

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Пряма заборона поширюється на нетехнічні природні та синтетичні алмази, а також ювелірні вироби з діамантами з 1 січня 2024 року. Введення косвенних заборон на імпорт алмазів, що виходять з Росії, буде поетапно запроваджуватися з 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року.

Санкції на сектор оборони

ЄС заборонив реекспорт до Росії чутливих товарів і технологій, які використовуються в російських військових системах. Це стосується, зокрема, авіаційних товарів і зброї.

Крім того, ЄС додав до переліку санкцій 29 нових суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

"Деякі з цих 29 організацій належать до третіх країн, які беруть участь в обході торгових обмежень, або є російськими організаціями, які беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії", – повідомила Рада ЄС.

ЄС також розширив список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. До них належать, зокрема, хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та сервомотори для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та деталі для машин.

Товарні обмеження

Також ЄС ввів додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять особливий дохід і тим самим дозволяють продовжувати агресивну війну проти України, таких як чугун, мідна та алюмінієва проволока, фольга, труби і трубки на загальну суму 2,2 млрд євро в год.

Крім того, вводиться нова заборона на імпорт скрапленого пропану з 12-місячним перехідним періодом.

Посилення контролю та запобігання обходу санкцій проти Росії

Розширюється заборона на транзит бойових товарів через територію Росії. Це стосується всіх бойових товарів, незалежно від їхнього кінцевого призначення.

З метою подальшого обмеження обходу санкцій, сьогоднішнє рішення включає заборону російським громадянам володіти, контролювати або обіймати будь-які посади в органах управління юридичних осіб, організацій або органів, які надають послуги гаманців, рахунків або зберігання криптовалютних активів російським особам і резидентам.

Крім того, існуюча заборона на надання послуг буде розширена, щоб також включати надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проектування та виробництва.

Нарешті, ЄС встановлює вимоги щодо сповіщення для переказу коштів за межі ЄС будь-якою організацією, заснованою в ЄС, яка належить або контролюється організацією, заснованою в Росії, або російським громадянином чи фізичною особою, яка проживає в Росії.

Дотримання обмеження цін на російську нафту

Рада ЄС ухвалила жорсткіші правила, щоб підтримати впровадження ліміту ціни на російську нафту.

Посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії. Наприклад, такі дії можуть включати перевезення з судна на судно, що використовується для приховування походження або призначення вантажу, та маніпуляції AIS під час транспортування російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Впроваджуються правила повідомлень про продаж танкерів будь-якій третій країні. Цей захід спрямований на прозорість продажів танкерів, які можуть використовуватися для обходу заборони на купівлю російської нафти, нафтопродуктів або обмеження цін на нафту російського походження.

Індивідуальні санкції

Понад 140 додаткових фізичних та юридичних осіб підлягають замороженню активів.

Це охоплює суб’єктів російської військової та оборонної промисловості, включаючи компанії військової промисловості та приватні військові компанії. Сюди також входять суб’єкти ІТ-сектору, а також інші важливі суб’єкти економіки.

Заходи також спрямовані проти тих, хто організував так звані "вибори" на територіях України, які тимчасово окупувала Росія, та осіб, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також осіб, які поширюють дезінформацію/ пропаганда на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Новий пакет санкцій: що відомо

13 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що робота над 12-м пакетом санкцій проти Росії завершується. Обмежувальні заходи проти Росії будуть як персональними, так й економічними та секторальними.

Високий представник ЄС уточнив, що буде, зокрема, запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, застосовано нові заборони на російський експорт, і серед іншого – заборону на російські алмази, ужорсточення верхньої межі цін на нафту для зменшення прибутків Росії, а також будуть запроваджені нові заходи проти обходу раніше запроваджених санкцій.

15 листопада стало відомо, що голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

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