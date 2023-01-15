Trump Corporation і Trump Payroll Corp. були визнані винними у використанні багаторічної схеми шахрайства та ухилення від сплати податків.

Суд Нью-Йорка оштрафував сімейний бізнес колишнього президента США Дональда Трампа, визнавши компанії, що входять до структури Trump Organization винними в ухиленні від сплати податків.

Як повідомляє CNBC, сума штрафу склала 1,6 млн доларів, що є максимальним покаранням за подібний злочин.

Як йдеться в матеріалі, Trump Corporation і Trump Payroll Corp., що входять в структуру Trump Organization, були визнані винними у використанні багаторічної схеми шахрайства та ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації ділової документації.

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Після судового розгляду вони були засуджені за всіма 17 пунктами, що стало першим випадком, коли компанії визнали винними у злочинах.

"Винесення вироку є нагадуванням корпораціям і керівникам про те, що ви не можете обдурити податкові органи і уникнути покарання за це", — заявив окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг.

Компанія Трампа, якою зараз керують два дорослі сини, Дональд-молодший та Ерік, приховала компенсацію, яку вона виплачувала вищим керівникам у період з 2005 по 2021 рік. Трамп заперечує всі звинувачення.

Скандал навколо Трампа:

7 грудня 2022 року США викрили компанію Трампа у шахрайстві та фінансових махінаціях.

Трамп перебуває під пильною увагою федеральної прокуратури і прокуратури штату у справі про секретні документи, за спробу скасувати результати виборів 2020 року, а також за фінансові звіти Trump Organization. Він також зіткнувся з цивільним позовом на 250 мільйонів доларів від генерального прокурора Нью-Йорка. Генеральний прокурор прагне назавжди заборонити їм працювати в якості посадової особи або директора компанії в штаті Нью-Йорк.

У свою чергу адвокати компанії Трампа заявили, що подадуть апеляцію.

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