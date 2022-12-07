Зазначається, що остаточне рішення суд винесе у січні.

Суд визнав дві компанії Trump Organization винними в податковому шахрайстві та фальсифікації документів. Зазначається, що Trump Corp. і Trump Payroll Corp 15 років не декларували частину доходів і обманювали державу.

За даними CNN, Дональду Трампу і його родині звинувачень не пред'явили, але його неодноразово згадували під час суду, мова йшла про пільги, що виплачуються деяким керівникам, включаючи квартири, що фінансуються компанією, оренду авто і особисті витрати.

Тепер компанії Трампа загрожує штраф на суму до 1,61 мільйона доларів, якщо вирок буде винесено. Крім того, зазначено, що кримінальний злочин може вплинути на здатність компанії вести бізнес, отримувати кредити або контракти.

Відео дня

Трамп перебуває під пильною увагою федеральної прокуратури і прокуратури штату у справі про секретні документи, за спробу скасувати результати виборів 2020 року, а також за фінансові звіти Trump Organization. Він також зіткнувся з цивільним позовом на 250 мільйонів доларів від генерального прокурора Нью-Йорка. Генеральний прокурор прагне назавжди заборонити їм працювати в якості посадової особи або директора компанії в штаті Нью-Йорк.

У свою чергу адвокати компанії Трампа заявили, що подадуть апеляцію.

Варто відзначити, що Trump Organization управляє нерухомістю сім'ї колишнього президента США.

Скандал із секретними документами Трампа - що відомо

У серпні ФБР нагрянуло з обшуками в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. За даними ЗМІ, слідчі дії проводили через секретні документи, які політик вивіз з Білого дому. При цьому Трамп пов'язав обшуки з президентськими виборами у 2024 році.

У вересні видання The Washington Post повідомило, що у Трампа під час обшуків агенти ФБР знайшли документ про ядерний потенціал іноземного уряду. Пізніше стало відомо, що мова йде про Іран. Крім того, в документах містилися дані про "дуже чутливу розвідувальну роботу" щодо Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: