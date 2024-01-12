Банк Росії наближається до угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси країни в разі судового розгляду.

Росія працює над судовими позовами, щоб зірвати будь-які спроби США або Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку на суму 300 мільярдів доларів на користь України, пише Bloomberg.

Зазначається, що наразі Банк Росії наближається до угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси країни в разі судового розгляду. Влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

"Чиновники в Москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, дійшли висновку, що такий результат є малоймовірним. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки ця інформація не є публічною", – йдеться у статті.

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Офіційні особи в розмовах упевнені, що розгляд справи в суді унеможливить будь-який переказ коштів в Україну, навіть якщо Росія не зможе встановити контроль над грошима, кажуть співрозмовники. Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації на основі законодавства, прийнятого після заморожування.

Також вказано, що актуальність цього питання для Росії зросла в той час, коли США та союзники активізували дискусії щодо долі заблокованих активів. Це питання також перебуває в центрі уваги через політичні розбіжності в США та ЄС щодо допомоги Києву на понад 110 мільярдів доларів.

Коментуючи питання конфіскації активів ЦБ РФ прес-секретар Володимира Путіна Дмітрій Пєсков вказав, що це потягне за собою "дуже серйозні судові та юридичні витрати для тих, хто приймає такі рішення.

Агентство посилається на звіт "Росконгресу", в якому досліджується досвід заморожування і конфіскації активів країн від Іраку до Північної Кореї, йдеться про те, що "реальні ризики" того, що резерви російського центрального банку можуть бути конфісковані, "залишаються низькими".

Журналісти вказують, що за відсутності чіткого міжнародного законодавства будь-які спроби заволодіти активами будуть спиратися на внутрішнє законодавство держав, які наклали санкції. Як наслідок, РФ зможе оскаржити такі рішення, що призведе до судових розглядів, які "можуть тривати десятиліттями з неясними перспективами.

Зокрема, гроші можуть залишаться заблокованими до стабілізації відносин з РФ або до того часу, поки не з'явиться спільне рішення.

Конфіскація активів РФ

Раніше УНІАН писав, що Білий дім дав зелене світло для конфіскації заморожених активів РФ. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України.

США пропонують G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Росії. Союзники України поспішають узгодити відповідний план до другої річниці повномасштабного вторгнення.

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