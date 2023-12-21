Відповідні переговори з владою Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії останнім часом прискорилися.

Адміністрація Джо Байдена почала термінові переговори з союзниками, щоб направити заморожені російські активи на допомогу Україні.

У виданні The New York Times з посиланням на джерела пишуть, що підтримка такого заходу зростає в Конгресі, що "вселяє оптимізм" в Адміністрацію президента США.

Співрозмовники видання розповідають, що відповідні переговори з владою Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії останнім часом прискорилися, тому що в США хочуть розробити стратегію до 24 лютого 2024 року - другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів російських активів.

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Байден поки не підписав стратегію передачі. Як пише NYT, політики повинні визначити, чи направлять кошти Україні безпосередньо або будуть використовувати в інтересах Києва іншими способами.

Також вони обговорюють, які обмеження можуть бути пов'язані з цими активами. У тому числі - чи можуть їх витрачати на військові дії або тільки на відновлення економіки країни.

Передача заморожених російських активів Україні

До цього міністр фінансів США Джанет Йеллен говорила, що без згоди Конгресу вилучення коштів "не є чимось, що дозволено законом в Сполучених Штатах". Прецеденту, як пише The New York Times, побоювалися і деякі високопоставлені американські чиновники, тому що через конфіскацію інші країни можуть відмовитися зберігати свої заощадження у Федеральній резервній системі в Нью-Йорку або в доларах.

Федеральний Генеральний прокурор Пітер Франк подав заяву до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні, щоб конфіскувати сотні мільйонів євро російських коштів, пише Spiegel з посиланням на власні джерела. Журналісти відзначають, що прокуратура хоче перерахувати в державну казну понад 720 мільйонів євро заморожених коштів дочірньої компанії Московської фондової біржі, які знаходяться в німецькій філії американського банку JPMorgan.

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