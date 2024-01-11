У президента США підтримують законодавство, яке допоможе конфіскувати 300 мільярдів доларів.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України. Про це пише Bloomberg з посиланням на документи Ради національної безпеки США.

"Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України", – йдеться в меморандумі NSC, на який посилаються журналісти.

Зазначається, що такий крок викликає занепокоєння серед американських політиків. Адже конфіскація заморожених активів може "заплямувати репутацію фінансової системи США". Щоб цього не сталося, Білий дім хоче узгодити питання із союзниками з "Великої сімки" у Європі. Адже там зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Відео дня

Гроші із заморожених російських активів можуть піти на оплату реконструкції України. Високопоставлений представник Білого дому повідомив Bloomberg, що подібний закон – це один із можливих інструментів для того, щоб стягнути з Росії гроші за завдану шкоду. За оцінками Світового банку, на відновлення України після війни може знадобитися не менше 411 мільярдів доларів.

Конфіскація російських активів

Раніше УНІАН писав, що США пропонують G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Росії. Союзники України поспішають узгодити відповідний план до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Відповідні переговори з владою Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії останнім часом прискорилися, тому що в США хочуть розробити стратегію до 24 лютого 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: