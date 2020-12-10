Настрої на валютному ринку піднялися через новини про прихильність кредиторів до України.

Долар на міжбанку цього тижня знижується проти гривні. На початку тижня на ринок з покупкою валюти вперше більш ніж за місяць вийшов Нацбанк, що утримало курс долара від зниження. Зараз долар торгується на рівні 28,09/28,10 гривні. До кінця тижня очікується корекція до рівня 28,15 гривні/долар. Євро до гривні, ймовірно, повернеться за позначку 34,10 гривні.

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Про це повідомляє "Сегодня.ua" з посиланням на аналітика RoboForex Андрія Гойлова.

Він пояснив, що "бурхлива" реакція ринків була викликана новиною про виділення Україні від ЄС макрофінансової допомоги в сумі 623,5 мільйона євро.

"Сам факт надання кредиту на пільгових умовах свідчить про довіру зовнішніх інвесторів до України як надійного партнера",- уточнив Гойлов.

Крім того, Мінфін досить успішно продав 7 випусків ОВДП, що дозволило залучити до бюджету 15,96 мільярда гривень. А непрямим підтвердженням довіри зовнішніх інвесторів стало зростання курсу ВВП-варантів вище 100% від номіналу.

"Це знімає побоювання щодо виконання бюджету на поточний рік. Ймовірно, зростання прибутковості ОВДП поверне нерезидентів в цей інструмент. В такому випадку можна буде чекати зміцнення курсу гривні до долара та євро", - підкреслив експерт.

За його словами, тепер ринок буде чекати прогресу і в переговорах України з МВФ.

"Транші від фонду навряд чи встигнуть надійти до кінця року, але узгодити дату приїзду місії до Києва цілком реально", - впевнений аналітик.

Що цьому передувало

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва сьогодні, 10 грудня, зміцнився на 5 копійок – до 28,25 гривні/долар.

Стосовно євро українська валюта зміцнилася на 8 копійок – до 34,25 гривні/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,02 гривні за долар, євро – 33,80 гривні.

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Автор: УНІАН