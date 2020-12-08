Кошти отримані в результаті розміщення шести пакетів облігацій у гривні та одного – в доларах.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 грудня залучило до державного бюджету 15,962 мільярда гривень.

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Як повідомляє на сайті Міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу шести пакетів гривневих облігацій на суму 3,3 мільярда гривень, 1,02 мільярда гривень, 1,9 мільярда гривень, 824,4 мільйона гривень, 313,8 мільйона гривень і 2,8 мільярда гривень терміном обігу 84, 189, 322, 798, 1260 і 1540 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,49%, 11,22%, 11,67%, 11,89% і 12,04% річних.

Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 204,1 мільйона доларів терміном обігу 316 днів, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,79%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом становить 5,8 мільярда гривень.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 мільярда гривень, 2,8 мільярда доларів і 630 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій