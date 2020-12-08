Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 грудня залучило до державного бюджету 15,962 мільярда гривень.
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Як повідомляє на сайті Міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу шести пакетів гривневих облігацій на суму 3,3 мільярда гривень, 1,02 мільярда гривень, 1,9 мільярда гривень, 824,4 мільйона гривень, 313,8 мільйона гривень і 2,8 мільярда гривень терміном обігу 84, 189, 322, 798, 1260 і 1540 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,49%, 11,22%, 11,67%, 11,89% і 12,04% річних.
Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 204,1 мільйона доларів терміном обігу 316 днів, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,79%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом становить 5,8 мільярда гривень.
Що цьому передувало
- Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
- Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 мільярда гривень, 2,8 мільярда доларів і 630 мільйонів євро.
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