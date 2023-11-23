Кредит надається на 19 років із 5-річним пільговим періодом.

До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку.

Як повідомили у Міністерстві фінансів України, залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Зазначається, що фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України на пенсійні виплати та оплату праці медпрацівників за програмою медичних гарантій. Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

Відео дня

"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 2 млрд доларів США.

Міжнародна фінансова допомога

Учора, 22 листопада, Україна отримала десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро. Загальний обсяг фінансування в рамках програми передбачено у 18 млрд євро. Очікується, що останній транш цієї допомоги Україна отримає до кінця грудня.

Згідно із ухваленим державним бюджетом на 2024 рік, потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку від партнерів, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах перемикається на майбутні вибори, а геополітична напруженість посилюється.

Вас також можуть зацікавити новини: