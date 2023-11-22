До кінця грудня очікується останній транш за чинною програмою.

Сьогодні, 22 листопада, Україна отримала десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро.

Як повідомляє Міністерство фінансів, у 2023 році до держбюджету України надійшло вже 16,5 млрд євро пільгових позикових коштів макрофінансової допомоги (МФД). Загальний обсяг фінансування в рамках програми передбачено у 18 млрд євро.

Очікується, що останній транш МФД на 2023 рік Україна отримає до кінця грудня поточного року за умови виконання Україною погоджених умов структурної політики.

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"Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, що дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність в турбулентних умовах військового стану", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що фінансування у рамках макрофінансової допомоги надається на пільгових умовах: термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Фінансова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня до державного бюджету України надійшов ґрант від США у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Кошти стали частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

27 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідне для залучення 1,2 мільярди доларів від групи Світового банку на підтримку соціальної сфери, під гарантії Японії.

Згідно із ухваленим державним бюджетом на 2024 рік, потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд доларів. Міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку від партнерів, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах перемикається на майбутні вибори, а геополітична напруженість посилюється.

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