Сума початкового фінансування проекту складає 232 млн доларів.

В рамках нового проекту Світового банку понад 100 000 родин в Україні отримає допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Як повідомила прес-служба організації, проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти на ремонт також надаватимуться власникам осель у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Зазначається, що станом на лютий 2023 року загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася у понад 50 млрд доларів. Цей проект покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту.

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"Це початкове фінансування на загальну суму 232 мільйони доларів США дозволить відшкодувати видатки на ремонт людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження, включаючи близько 98 тис. окремих будинків і 8 тис. домогосподарств у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти регіонах. Бенефіціари отримають компенсацію за ремонти", - йдеться у повідомленні.

Фінансування проекту HOPE складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 млн доларів, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 млн доларів від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Згодом очікується додаткове фінансування до 800 мільйонів доларів від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

За оцінками, від вторгнення постраждало близько 1,4 млн житлових одиниць (7% від загального житлового фонду), в яких проживає 3,5 млн осіб. Майже 87% пошкодженого житла - це багатоквартирні будинки; чотири з п'яти пошкоджених будинків знаходяться в міських районах.

Відновлення пошкодженого житла в Україні

10 травня в Україні розпочала роботу програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати компенсації в розмірі до 200 тис. гривень на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.

Станом на липень власники пошкодженого житла подали понад 25 тис. заяв на компенсацію. Понад 46% всіх заяв стосувалися виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53% - на ремонт квартир.

З 1 серпня стартував новий етап "єВідновлення" в "Дії" - українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно - раніше українці могли подати заяву в "Дії" щодо ремонту саме пошкодженого майна.

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