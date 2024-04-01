Середня сума мікрокредиту у 2023 році склала майже 5000 гривень.

У 2023 році в Україні було укладено 8,2 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн. Попри зростання загальнгої суми у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року, повідомляє платформа "Опендатабот".

В середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік. Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році. Всього у 2023 році взяли в МФО у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягнула 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника – 8,03 млрд грн станом на 1 січня 2023 року, то протягом трьох кварталів 2023 року вона зростала щоквартально й лише наприкінці року зменшилася – на 144 млн грн.

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Мікрокредити в Україні

У 2022 році сума боргів українців за мікрокредитами скоротилася на 5 млрд грн – з 13,1 млрд грн на початок 2022 року до 8,05 млрд грн на початок 2023 року.

У листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження ставок за мікрокредитами, який передбачає встановлення максимального розміру денної процентної ставки за споживчим кредитом на рівні 1% у день від загального розміру кредиту.

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