Загалом сума виданих позик у 2022 році скоротилася втричі.

Сума боргів українців за мікрокредитами торік скоротилася на 5 млрд грн - з 13,1 млрд грн на початок минулого року до 8,05 млрд грн на початок 2023 року.

Як повідомила платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", більше половини від загальної суми, на яку зменшився борг українців перед МФО, припадає на друге півріччя — 3,4 млрд грн, або 67%.

"Загалом у 2022 році МФО видали майже втричі меншу суму позик. З 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн. Водночас середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилася і склала 4 439 грн. Це лише на 3% менше, ніж у 2021 році", - сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що всього в минулому році було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже півмільйона мікропозик. Для порівняння, у 2021 році в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

"Попри те, що загальна заборгованість зменшується, кількість мікропозик знову почала зростати на кінець року, в 4-му кварталі. Тоді було зафіксовано на 30% більше нових договорів і вдвічі більша сума виданих коштів порівняно з 3-м кварталом. Зросла і середня сума кредиту - з 3,5 тисяч грн до 4,1 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому з 690 фінансових компаній, які подали звітність за 2022 рік, третина, або ж 221 організація, закінчили рік зі збитками в 3,16 млрд грн.

Кредитування під час війни

22 лютого 2023 року в Україні було відновлено програму "Рука допомоги", яка передбачає надання кредитів непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок або розвиток власної справи. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

Програма розроблена Міністерством соціальної політики України на основі успішного досвіду пілотного проекту "Рука допомоги". Він був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей за підтримки Світового банку в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Реалізація програми "Рука допомоги" з надання безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу для створення власного бізнесу планувалася з 1 січня 2022 року.

Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту.

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