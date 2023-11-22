Наразі середня річна процентна ставка за мікрокредитом може перевищувати 1000%.

Верховна Рада прийняла закон про обмеження ставок за мікрокредитами. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за прийняття відповідного законопроекту (№ 9422) у другому читанні проголосували 255 народних депутатів.

"Законопроект пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день", - написав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, на ринку мікрокредитування фіксувалося надвисоке ціноутворення: денна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1 000% річних.

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"Середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по цьому сегменту ринку). Через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6700 грн на місяць, а після оподаткування складає, відповідно, 5393,5 грн. Тобто доступний дохід особи на цих же 14 днів складає 2696,75 грн. Відповідно, людині, яка отримує мінімальну зарплату, доведеться за два тижні користування таким кредитом віддати понад 60% від свого доступного доходу.

"Сформовано бачення, що сукупна вартість кредиту для малозабезпечених споживачів не повинна перевищувати 20% від їх доходу, тобто мікрокредити мали б коштувати втричі дешевше. Отже, існує необхідність у законодавчому встановленні граничного розміру процентної ставки", - йдеться у повідомленні.

Так, законопроектом передбачено встановлення максимального розміру денної процентної ставки за споживчим кредитом на рівні 1% у день від загального розміру кредиту. Крім цього, документ має на меті заборонити кредитодавцю вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у кредитному договорі.

Мікрокредити в Україні

За даними платформи Опендатабот, за перші 6 місяців 2023 року було видано 3,9 млн мікрокредитів на загальну суму 18,4 млрд грн. Для порівняння: за весь 2022 рік українці взяли мікропозик на 23,9 млрд грн.

В середньому в 2023 році в місяць українці беруть 650 000 мікропозик, що майже в 1,5 рази більше, ніж торік, і кількість виданих кредитів щоквартально збільшується.

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