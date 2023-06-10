Громадяни із кредитами за місцем проживання яких ідуть бойові дії або окупація РФ, можуть відстрочити свої виплати.

Верховна Рада під час засідання прийняла закон про введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна.

"За законопроекти №9051 та №9052 - запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна під час воєнного стану та 30 днів після нього проголосували в цілому 264 та 256 народних депутатів відповідно", - написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Закони стосуються людей, які мають договори про споживчий кредит, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована РФ територія.

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Реструктуризація боргів українців - останні новини

11 квітня відповідні законопроекти №9051 та №9052 були ухвалені парламентом у першому читанні.

Навесні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон України 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Згідно з цим документом, люди, які оформлювали кредити в банках, отримали два привілеї: не отримувати штрафи за прострочені кредити; не побачити підвищення процентної ставки на суму позики.

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