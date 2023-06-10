Верховна Рада під час засідання прийняла закон про введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна.
"За законопроекти №9051 та №9052 - запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна під час воєнного стану та 30 днів після нього проголосували в цілому 264 та 256 народних депутатів відповідно", - написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Закони стосуються людей, які мають договори про споживчий кредит, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована РФ територія.
Реструктуризація боргів українців - останні новини
11 квітня відповідні законопроекти №9051 та №9052 були ухвалені парламентом у першому читанні.
Навесні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон України 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Згідно з цим документом, люди, які оформлювали кредити в банках, отримали два привілеї: не отримувати штрафи за прострочені кредити; не побачити підвищення процентної ставки на суму позики.