Йдеться про реструктуризацію споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна.

Верховна Рада під час засідання прийняла в першому читанні законопроекти про введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент ухвалив у першому читанні законопроекти № 9051/9052 про введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, порушених війною під час воєнного стану і 30 днів після нього", - написав депутат.

Відео дня

За словами Железняка, проекти законів стосуються людей, які мають договори про споживчий кредит, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована РФ територія.

Борги за кредитами під час війни

У березні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон України 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Згідно з цим законом, люди, які оформляли кредити в банках, отримали два привілеї: не отримувати штрафи за прострочені кредити; не побачити підвищення процентної ставки на суму позики.

5 червня 2022 року голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що українцям планують списати борги за кредитами на житло, яке було знищене під час російського військового вторгнення.

У липні 2022 року Рада заборонила стягувати прострочені борги за кредитами з військових та їх сімей. Заборона діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після дня його припинення.

Вас також можуть зацікавити новини: