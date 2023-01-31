Купівля бензину, сигарет та алкоголю лише через банківську картку: чи зростуть ціни після новації

В рамках податкової реформи, яку розробляють представники влади, українцям можуть заборонити платити готівкою за бензин, алкоголь та сигарети. УНІАН намагався за допомогою експертів розібратися, чи не призведе це до суттєвого подорожчання таких товарів і як це буде працювати в умовах відключень світла.

Останні декілька днів в суспільстві почалося обговорення інформації від заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, що в Україні можуть заборонити купувати цигарки, алкогольні напої та бензин за готівкові кошти. Тобто, іншими словами, дозволити купувати такі товари лише за допомогою банківських карток.

Основна мета такого кроку – встановити більш жорсткий державний контроль за підакцизними товарами та перекрити кисень ділкам, які активно заробляли на тому, що продавали неякісну продукцію українцям та не сплачували податків до державного бюджету.

Пересічних громадян та представників бізнесу, зрозуміло, хвилює, яким чином і якими конкретними кроками чиновники планують її досягти та чи не призведуть ці новації до того, що підакцизні вироби в країні суттєво подорожчають? І як громадяни зможуть придбати ці товари в умовах постійних відключень світла та зв’язку, коли розрахуватися банківською карткою дуже важко або її взагалі не приймають?

Для того, щоб у всьому цьому розібратися, варто почати з самого початку. Справа в тому, що посилення уваги до підакцизних товарів не є лише однією ціллю. Насправді ж українська влада мріє провести велику податкову реформу, яка не обмежується акцизами і може зачепити як громадян, так і малий, середній та великий бізнес.

Достовірно ще не відомо, які саме зміни розробляються владою, оскільки не опубліковано жодного офіційного концепту запропонованих новацій і розрахунків: як це все вплине на доходи державного бюджету, який в умовах продовження руйнівної війни проти нашої держави знаходиться в глибокому дефіциті.

Однак час від часу в медійному просторі поширюється інформація про окремі елементи майбутньої податкової реформи. Так, в середині 2022 року, заступник голови Офісу президента Шурма анонсував суттєве зменшення базових податків в Україні.

А саме: податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб пропонується знизити з 18-ти до 10-ти відсотків. ПДВ – 10 відсотків замість 20-ти. Оновлена концепція податкової реформи отримала назву "10-10-10" – за ставками основних податків.

Попри привабливість таких перспектив, довкола нарису реформи спалахнула запекла дискусія. І основна критика тоді полягала у тому, що ініціатори новацій не показали компенсатори зменшення ставок оподаткування для громадян та бізнесу. І всім було цікаво: хто заплатить за те, що держбюджет може суттєво недоотримати внаслідок зменшення податків.

Зміни у оподаткуванні підакцизних товарів

Вже на початку 2023 року відповідальний за податкову реформу в Офісі президента Ростислав Шурма знову з’являється у публічному просторі і називає одним із джерел наповнення держбюджету - посилення контролю за обігом підакцизних товарів, які купують українці.

"Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В межах реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів", – повідомив заступник керівника ОП.

При цьому він додав, що підвищення акцизів відбуватиметься в комплексі з покращенням адміністрування податків, адже, за його словами, частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає в нашій країні 30 відсотків, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. Тому в Україні планують запровадити електронний акциз.

"Ми плануємо дві фундаментальні зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеються на пачки, а унікальний QR-код. Другий концепт – щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою", – наголосив Шурма.

Тобто виходить, що, з одного боку, на українців може чекати запровадження електронної акцизної марки, яка дозволить швидко перевірити бензин, сигарети та алкогольні вироби на законність походження. Однак, з іншого боку, українців можуть обмежити в правах купувати такі товари за готівку і їх вартість може зрости внаслідок збільшення акцизів та витрат підприємців за обслуговування додаткового безготівкового грошового обороту. І дуже важливо, хто скаже: як це буде працювати в сучасних умовах постійних відключень світла?

Як розповів УНІАН виконувач обов’язків директора з корпоративних питань компанії "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, достовірно не відомо, чи дозволить запропонована новація зменшити ринок нелегального обігу підакцизних товарів.

"Чи вплине таке нововведення на нелегальний ринок тютюну? Питання відкрите. Але такі зміни будуть безпосередньо впливати на права споживачів та їхні звички, а також несуть додаткові ризики для легального бізнесу. Наприклад, варто порахувати, чи зростуть витрати для малого та середнього бізнесу, що працює в роздрібній торгівлі, через необхідність закупівлі ними платіжних терміналів та оплати додаткових послуг банкам, зокрема за еквайринг", - зазначив Поляков.

Він підкреслив, що для тютюнової галузі, де обсяг нелегального ринку, за різними оцінками, сягнув більше 20 відсотків у 2022 році, питання боротьби з ухиленням від сплати податків є особливо актуальним.

"Тут варто оцінити на рівні експертів можливі наслідки та детально обговорити їх з представниками бізнес-спільноти, щоб прийняти зважене та дієве рішення. Наша компанія, як один із найбільших платників податків у країні, готова долучитись до цього фахового діалогу", - підкреслив Поляков.

Провокування зростання цін

В публічному просторі поки що немає розрахунків від представників влади, на скільки можуть зрости акцизи внаслідок реформування системи оподаткування, однак, очевидно, що вони в рамках руху нашої держави до членства в Європейському Союзі повинні будуть відповідати європейським нормативам.

Зараз ставки акцизу в інших європейських країнах значно вищі, ніж в Україні. Наприклад, згідно з офіційними даними, акциз на бензин в Польщі становить 388,84 євро за 1000 літрів, в Чехії – 475,19 євро, в Австрії – 482 євро, Франції – 650,7 євро, Німеччині – 654,5 євро. Для порівняння, наразі в України ставка акцизу на бензин дорівнює 213,5 євро за 1000 літрів.

Тобто, якщо буде ухвалено рішення, прирівняти акциз на паливо хоча б до польського показника, то вартість бензину в Україні може вирости одразу на 7 гривень – до 60-62 гривень за літр залежно від марки палива.

"Збільшення ставки акцизу однозначно призведе до зростання цін, адже тягар підвищення податку буде покладено на плечі споживача. При цьому, очевидно, підвищення цін на бензин та дизпаливо викличе негативний резонанс в суспільстві. Особливо враховуючи кричущу потребу людей в цьому продукті сьогодні", - розповіла УНІАН податковий експерт Вікторія Домарєва.

Що стосується тютюнових виробів, то і поза межами запланованої реформи вже декілька років відбувається поетапне зростання вартості акцизу до європейського показника. Зокрема, з 1 січня 2023 року його вартість зросла на 20 відсотків, тому вартість пачки цигарок помітно зросте вже найближчим часом.

"Пачка найдешевших цигарок подорожчає мінімум до 70 гривень. Середня пачка цигарок подорожчає на 10 гривень. За цигарки середнього класу доведеться платити на 14 гривень більше. В результаті цигарки середнього цінового сегмента коштуватимуть близько 84 гривень за пачку, а преміум – понад 92 гривень", - розповів УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов.

Наразі, за його словами, курці не відчувають подорожчання. Річ у тім, що традиційно наприкінці року виробники і розповсюджувачі роблять накопичення продукції, щоб встигнути запастися більш дешевим товаром. У лютому-березні запаси повністю вичерпаються, а ціни на цигарки зростуть.

Очікується, що в 2025-му акциз коштуватиме 90 євро за тисячу штук, а пачка найдешевших цигарок подорожчає до 101 гривні.

Обмеження прав громадян

За оцінками експертів, саме збільшення акцизів буде слугувати основною підставою до подорожчання сигарет, алкоголю та бензину в Україні. Натомість – заборона розраховуватися готівкою за такі товари не буде мати вирішального впливу на зростання вартості таких товарів, однак при цьому буде створювати значні додаткові складнощі для українців.

За словами адвоката Вадима Володарського, основна проблема із запровадженням такої новації буде полягати у неможливості здійснення покупок за відсутності зв'язку. Термінали для розрахунку карткою у багатьох випадках налаштовані на користування мобільним зв'язком. А мобільний зв'язок у багатьох місцях зникає при відключенні електроенергії, та "стаціонарний" інтернет теж.

"Окрім того, якщо на великих заправках проблем буде менше, то дрібні автозаправки сильно постраждають саме через це. Особливо розташовані у сільській місцевості, де і без війни зі зв'язком не усе бувало добре. Тому, якщо із алкоголем та тютюном, що продаються у звичайних торгових точках, великих проблем не виникне, то із паливом наслідки будуть негативні", - зазначив Володарський.

По-перше, за його словами, відбудеться монополізація ринку великими мережами, оскільки дрібні заправні станції у сільській місцевості можуть просто зникнути. По-друге, виникнуть великі незручності для клієнтів, оскільки, з одного боку, у тій-таки сільській місцевості багато хто взагалі не має банківських карток.

"До речі, автори ініціативи не пояснили, як заправляти автомобілі, у тому числі, волонтерські та "нештатні", якими користуються військові у місцевостях, наближених до зон бойових дій, де зі зв'язком та електрикою взагалі можуть бути великі проблеми. Щодо алкоголю, то тут можна передбачити зростання самогоноваріння та інших проявів нелегального ринку", - підкреслив експерт.

Окрім того, стаття 35 Закону "Про Національний Банк України" передбачає прийняття українських готівкових гривень у якості платіжного засобу за усі товари та послуги в Україні. Іншими словами, станом на зараз ініціатива не приймати готівку за будь-які товари, у тому числі підакцизні, є незаконною.

Більше того, в жодній країні ЄС не заборонено купувати цигарки, алкоголь та пальне за готівку та не встановлено обов’язку розраховуватися за ці товари тільки карткою.

"Навіть навпаки. Так, у Франції багато крамниць встановлюють правила щодо неможливості розрахунків банківською карткою під час покупки на певну суму. Наприклад, споживач повинен сплачувати готівкою товар, який коштує менш ніж 10 євро", - розповіла УНІАН адвокат, кандидат юридичних наук Марина Семенова.

Більше прозорості та суспільного діалогу

Українська влада зараз, очевидно, знаходиться в пошуку механізмів того, як перебудувати податкову систему так, щоб, з одного боку, в майбутньому доходи від неї могли забезпечити основні видатки державного бюджету. А з іншого – зменшити нелегальні ринки виробництва підакцизних товарів та змотивувати громадян та бізнес до прозорого оподаткування власних доходів.

Схоже, ставка робиться на те, щоб знизити ставки оподаткування на доходи громадян та бізнесу і зацікавити таким чином українців до виходу з тіні. Як компенсацію можливих бюджетних втрат від такого рішення, влада планує збільшити оподаткування, у тому числі, підакцизних товарів, таких як алкоголь, бензин та тютюн.

Все це виглядає логічним, особливо зважаючи на те, що збільшення оподаткування підакцизних товарів і так є зобов’язанням України для вступу в ЄС, щоб зменшити бажання різних ділків постачати туди контрабандою подібні товари.

Однак, на жаль, від представників влади не вистачає конкретики та прозорості у питанні комунікації з суспільством та бізнес середовищем з такого надзвичайно важливого питання, як майбутня податкова реформа. Громадяни та експертне середовище очікують напрацьованого плану з детальними розрахунками податкових новацій, які можна буде оцінювати і обговорювати.

Якщо такі напрацювання ще не готові, то, мабуть, немає сенсу зайвий раз збурювати суспільство радикальними ідеями на кшталт заборони розрахунків готівковими гривнями за окремі товари без пояснення, для чого це робиться, як це допоможе збільшити доходи держбюджету та відбілити ринок підакцизних товарів в Україні, і як це буде працювати, коли половина країни через постійні обстріли з боку рашистів сидить годинами без світла.

Богдан Слуцький