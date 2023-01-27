Аварійні відключення не призвели до зростання попиту на готівку.

Ракетні удари Россі по об'єктах енергосистеми України та відключення світла не призвели до зростання попиту на готівку серед українців.

Як заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, громадяни знають, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалої відсутності світла, повідомляє прес-служба НБУ.

"Аварійні відключення не призвели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках", - сказав він.

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Шабан зазначив, що за підсумками грудня стало очевидно, що збільшення готівкових коштів в обігу відбувалося такими ж темпами, як у попередні роки.

"Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати", - відзначили в НБУ.

Відключення світла та українські банки:

Засновник Monobabk Олег Гороховський запевнив, що додаток готовий до тривалих відключеннь світла і картами можна буде розрахуватися в магазинах, які працюють на генераторах. Українців запевнили, що мобільний додаток і всі основні сервіси оплати будуть доступні.

У "ПриватБанку" повідомили, що частина відділень працюватимуть під час блекауту – їх близько 100. Решта ж відділеннь банку будуть відкриватися в залежності від наявності електрики.

26 грудня 2022 року за ініціативи Національного банку всі системно важливі банки в Україні об'єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking, відділення якої працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Станом на 25 січня 2023 року 1 827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах України були готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах блекауту.

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