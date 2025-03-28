Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 28 березня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і складає 45,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,55 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,52 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,10 грн/євро, а курс продажу - 44,95 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 28 березня, складає 85 170 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 530 620 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 28 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася також на 7 копійок.

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