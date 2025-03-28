Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро - 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 28 березня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав на 17 копійок - до 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 березня, подешевшав на 20 копійок до 45,05 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 28 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася також на 7 копійок.

Також банкір спрогнозував, чого чекати від курсу долара на початку квітня. За його словами, наразі є всі ознаки того, що на валютному ринку наступного тижня збережеться відносний курсовий спокій, а курсові коливання перебуватимуть в діапазоні 41,4-41,8 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: