Продати долар можна в середньому за курсом 37,10 грн, євро – 40,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 16 серпня, послабшав на 9 копійок - до 37,74 гривні за долар.

Згідно з оприлюдненими курсами обмінників, щодо євро курс гривні не змінився і залишився на попередньому рівні - 41,50 гривні за євро. Продати американську валюту сьогодні можна дорожче - в середньому за курсом 37,10 грн за долар, своєю чергою, продати євро можна за таким же курсом, як і попереднього дня - 40,80 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" учора, 15 серпня, залишився на рівні показника попереднього дня у 37,40 грн за долар. Курс готівкового євро у "ПриватБанку" вчора ж послабшав на 5 копійок - до 41,40 грн за євро.

Відео дня

Згідно з опитуваннями Національного банку, фінансові аналітики та домогосподарства у липні 2023 року погіршили свої очікування щодо курсу гривні до долара на наступні 12 місяців. Так, фінансові аналітики у липні прогнозували, що у найближчі 12 місяців курс долара сягне позначки у 40,26 грн/дол., а за місяць до цього, у червні, їхні очікування були оптимістичнішими – 39,54 грн/дол.

Домогосподарства також погіршили свої курсові очікування: у липні громадяни прогнозували курс у 39,75 грн/дол. проти очікуваних у червні 39,66 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: