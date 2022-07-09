Відмова від фіксованої частини курсу може скорегувати ринковий курс, вважають на Банковій.

В Україні вже з'явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Мені здається, що настав вже час скасування фіксованого курсу - треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?",- сказав Устенко.

Він зазначив, що зараз країна знаходиться в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на позначці 29,25, але паралельно є курс на реальному ринку, який коливається в районі 33-36 гривень за долар.

Устенко вважає, що відмова від фіксованої частини цього курсу може скорегувати ринковий курс у бік невеликого зниження, що також зменшити спред, який зараз є.

"Вже пора переходити до нормального ринкового курсу. Тим більше, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі і від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе - фінансова система вистояла в перші дні, тижні і місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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