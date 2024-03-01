Продати долар можна в середньому за курсом 38,00 грн, євро – 41,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 1 березня, знизився на 11 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 38,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/євро (курс продажу – 41,69 грн/євро).

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 4 по 10 березня курсові коливання на готівковому валютному ринку будуть в межах 38-39,9 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

За словами експерта, наразі відсутні фактори, які б могли радикально вплинути на ринок, спровокувавши "шалене" зростання або ж падіння курсових показників. Банкір зазначив, що на готівковому ринку навіть періодичне зростання попиту та відповідна "корекція" курсів продажу матиме ситуативний характер, що не зможе порушити ринок.

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