Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,05 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також посилилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,20 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,03/38,05 грн/дол., євро – 41,25/41,26 грн/євро.

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Національний банк України встановив на четвер, 29 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,30 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 42 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що з 4 по 10 березня курсові коливання на готівковому валютному ринку будуть в межах 38-39,9 грн/дол. та 41-43 грн/євро. Він підкреслив, що наразі відсутні фактори, які б могли вплинути на ринок, спровокувавши "шалене" зростання або ж падіння курсових показників.

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