Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках послабився на 5 копійок – до 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 10 копійок - до 41,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до 3 травня в більшості кас банків перебуватиме в коридорі: від 37,20 до 38,40 грн/дол., а безготівковий долар у зазначений період коливатиметься від 36,56 до 36,93 грн/дол.

Відео дня

За прогнозом інвестиційного банкіра Сергія Фурси до кінця травня готівковий курс долара в Україні серйозно змінюватися не буде, вартість американської валюти може поступово знижуватися до рівня офіційного курсу.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ прогнозує, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш, ніж на 10%, й навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар. Прогнозуючи певні граничні межі вартості долара, експерт назвав коридор від 36 до 46 грн/дол.

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