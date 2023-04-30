Курс гривні до євро сьогодні становить 41,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 30 квітня залишився на рівні попереднього дня - 37,95 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс також не змінився і становить, як і попереднього дня, 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 41,10 грн за євро.

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Курс долара в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Тим часом, директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що в травні курс долара в Україні, швидше за все, демонструватиме відносну стабільність. Експерт прогнозує, що долар може змінитися на початку літа.

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