Продати долар можна в середньому за курсом 38,50 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 січня, подешевшав на 10 копійок – до 39,15 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 9 копійок – до 39,11 грн/дол. (продати долар можна за 38,98 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 3 копійки, до 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,69 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 11 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з учорашнім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що найближчими днями, до 12 січня, у більшості кас банків курс долара перебуватиме у рамках досить широкого коридору купівлі та продажу – від 38,20 до 40,05 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 38,30 до 40,00 грн/дол.

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