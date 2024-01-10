Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,80 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 11 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,18/38,22 грн/дол., євро - 41,67/41,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

10 січня готівковий курс гривні дещо зріс після падіння у попередні дні. Так, у "ПриватБанку" курс долара до гривні подешевшав на 10 копійок – до 39,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 43,00 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 січня, подешевшав на 5 копійок – до 39,25 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні не змінився і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

А у валютних обмінниках Києва середній курс долара подешевшав на 20 копійок – до 39,20 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 22 копійки, до 42,88 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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