Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 12 грудня, подорожчав на 5 копійок – до 37,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові не змінився з учорашнього дня і становить 40,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,90 грн, євро – за курсом 39,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 40,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 грудня, подорожчав на 20 копійок – до 37,65 грн за долар в середньому. Середній курс гривні до євро сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні також подорожчав – на 19 копійок до 37,69 грн/дол. (продати долар можна за 37,56 грн). Євро ж у обмінниках подорожчав на 20 копійок – до 40,70 грн/євро (курс продажу – 40,49 грн/євро).

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа прогнозує, що середній курс на місяць в 2024 році складатиме 37,5 – 38 гривень за один долар, але до кінця року він може зрости до 39-40 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: